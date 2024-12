Educació passa de les tauletes als portàtils; 350 per a l’escola andorrana per implementar el canvi

El Govern ha aprovat avui l’adjudicació de l’adquisició de la primera compra de dispositius portàtils Chromebook. Convé precisar que aquests dispositius formen part del canvi de modalitat de dispositiu d’aula que s’implantarà a partir del curs vinent, el 2025/26, per a la segona ensenyança de l’escola andorrana. Concretament, s’han adquirit 130 portàtils per als alumnes, de 12 polzades, i altres 120 dispositius per als docents, de 14 polzades, per un import total de 100.879,97 euros.

De manera que l’adjudicació ha recaigut sobre l’empresa SEMIC S.A. Un fet que provocarà que durant l’inici de l’any 2025 s’adquireixin la resta de dispositius per tal de garantir un començament del curs que tots els alumnes de primer curs de segona ensenyança disposin del seu ordinador. Val a dir que un cop l’empresa adjudicatària lliuri els aparells, aquests ja es podran anar distribuint als docents de segona ensenyança perquè tinguin temps per a familiaritzar-se abans d’ingressar al nou curs.

Per aquesta raó, el ministeri d’Educació està acabant d’enllestir formacions dirigides als docents sobre la nova plataforma i els nous dispositius. Respecte als aparells que rebran els alumnes, els quals no sortiran dels centres, es configuraran per a ser administrats centralitzadament per part de l’equip tècnic del ministeri. A banda dels portàtils, l’administració dotarà les aules amb sistemes de visualització compatibles amb els nous dispositius, així com altres sistemes de càrrega perquè els alumnes els puguin deixar carregant quan conclogui la seva jornada educativa.

Aquest canvi de dispositius a l’aula forma part del Pla integral per al bon ús de la tecnologia als centres educatius, el qual es va posar en coneixement el passat mes de novembre. Un pla que s’inclou, convé remarcar, a les mesures empreses pel ministeri per tal de millorar els resultats acadèmics de l’alumnat, presentades el passat mes de juny i després de l’enquesta elaborada per l’AR+I sobre l’ús de la tecnologia a les aules del sistema educatiu andorrà, que veurà la llum pròximament.