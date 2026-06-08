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  • Participants en una edició anterior de la World Robot Olympiad. | Andorra Telecom
El Periòdic d'Andorra
Robòtica educativa

Quinze equips competiran dissabte en la final de la World Robot Olympiad inspirada en civilitzacions antigues

Els participants exploraran el llegat de les cultures i reflexionaran sobre la importància de preservar el patrimoni històric i cultural

L’auditori del centre de formació professional d’Aixovall acollirà aquest dissabte la final andorrana de la World Robot Olympiad (WRO), una competició internacional de robòtica educativa que promou l’aprenentatge de la tecnologia, la programació i l’enginyeria entre els joves d’una manera pràctica, creativa i participativa. En aquesta dotzena edició hi participaran quinze equips formats per infants i joves d’entre 8 i 15 anys, que posaran a prova els seus coneixements en robòtica mitjançant el disseny, la construcció i la programació de robots capaços de superar diferents missions.

Cada any, la WRO proposa una temàtica comuna que serveix d’inspiració per a totes les categories. Enguany, sota el lema ‘Civilitzacions antigues‘, els participants exploraran el llegat de les cultures que han marcat la història de la humanitat i reflexionaran sobre la importància de preservar el patrimoni històric i cultural.

A la categoria Start, els robots hauran de recollir objectes representatius del passat i transportar-los fins a un museu, contribuint a conservar el coneixement i les tradicions de les antigues civilitzacions. A la categoria Elementary, els participants s’endinsaran en l’organització d’un gran festival musical, on els robots hauran de preparar l’escenari gestionant instruments, notes musicals, micròfons i altres elements necessaris per a l’espectacle. Pel que fa a la categoria Junior, els equips treballaran en una antiga fortalesa històrica. Els seus robots hauran de facilitar la visita dels assistents, netejar camins i contribuir a la preservació d’un espai patrimonial ple d’història.

A la categoria Start, els robots hauran de recollir objectes representatius del passat i transportar-los fins a un museu, contribuint a conservar el coneixement i les tradicions de les antigues civilitzacions

A través d’aquests reptes, els participants desenvolupen habilitats relacionades amb la resolució de problemes, el pensament computacional, la creativitat, el treball en equip i la innovació tecnològica. La competició s’obrirà al públic a partir de les 9.00 hores i els equips disposaran de diverses rondes per demostrar les capacitats dels seus robots. Les puntuacions obtingudes determinaran la classificació final de cada categoria.

Els robots participants poden estar construïts amb qualsevol plataforma robòtica que requereixi muntatge o bé haver estat desenvolupats pels mateixos equips, incloent-hi estructures creades mitjançant impressió 3D i altres solucions tecnològiques pròpies.

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