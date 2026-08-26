Les copisteries encaren el pic de la tornada a l’escola amb llistes que poden arribar fins als 150 euros amb motxilla

Cada vegada queda menys per a la tornada a l’escola i no són poques les famílies que ja centren la seva atenció en els materials escolars necessaris per als seus fills. Es tracta d’unes dates importants per a les copisteries del país, les quals ja han començat a notar un increment en el nombre de persones que venen a fer la seva llista escola. «Els pares més previsors ja comencen a venir i demanar. El moment fort és a partir d’ara, des del 24 d’agost fins a Meritxell», han declarat des d’Ofijet, mentre que des de Carlin apunten que «durant l’agost nosaltres ja hem començat a fer més llistes i el pic de la venda és de l’1 al 6 de setembre. Aquesta setmana és monumental». En aquest sentit, altres copisteries com Món Paper també coincideixen amb aquestes dates, tot afegint que «hi ha gent que ve amb molt poca antelació».
«A partir del febrer-març ja comences a rebre una miqueta les novetats dels fabricants, colors nous, models nous. Ja et comences a moure i a demanar, i a rebre les ofertes de la tornada a l’escola», han assenyalat des d’Ofijet, remarcant que, per als negocis, la tornada a l’escola comença molt abans per tal d’estar preparats de cara a finals d’estiu. «Al juny ja ho tenim tot preparat, perquè hi ha molta gent que, quan se’n va de vacances, ja té les llistes i ja vol tenir-ho fet abans de marxar», han destacat també des de Carlin.
«Al juny ja ho tenim tot preparat, perquè hi ha molta gent que, quan se’n va de vacances, ja té les llistes i ja vol tenir-ho fet abans de marxar» – Carlin
Altrament, cal recordar que al Principat hi ha tres sistemes educatius: andorrà, francès i espanyol. Les copisteries coincideixen en el fet que cada sistema té les seves pròpies llistes i que, de vegades, això pot arribar a ser un maldecap, tal com afirmen des de Mon Paper: «Cada sistema té la seva llista i et demana els seus materials. És un embolic, però estem acostumats». Addicionalment, des de Carlin afegeixen que «cada sistema té la seva pròpia llista, però a l’espanyol n’hi ha diferents. Hi ha la Sagrada Família, hi ha el María Moliner, hi ha el Janer […] Cada profe, cada curs i cada escola del sistema espanyol fa una llista».
Una diversitat que també constaten des d’Abacus, des d’on expliquen que els materials poden variar en funció del centre: «Normalment, cada escola demana als pares o als alumnes materials diferents. Alguns centres, per exemple del sistema francès, tenen el seu propi tipus de quadern, que utilitza una quadrícula diferent. N’hi ha d’altres que demanen uns quaderns amb pauta». «Depenent de l’escola, es demanen materials diferents», afegeixen. Per altra banda, i tot i l’avenç de les tecnologies digitals i el seu ús en molts àmbits del dia a dia, sembla que les llistes escolars encara mantenen «la llista clàssica de tota la vida», tal com han declarat des de Mon Paper.
«Si haguessis de posar una franja, diria entre 50 euros sense motxilla i, si hi posessis motxilla, pot arribar tranquil·lament fins als 100 euros» – Ofijet
Tanmateix, des d’Ofijet apunten que, si bé les llistes es mantenen «tradicionals», hi ha una tendència en què «tant en llibres com en material escolar les famílies reciclen i intenten portar la llista una mica treballada amb els llibres i amb el material» per abaratir costos. «Veiem que les famílies que compren aquí ho compren tot nou. Ha canviat molt en comparació amb fa anys, quan s’intentava reutilitzar tot el possible», indiquen des d’Abacus, coincidint amb Mon Paper pel que fa al contingut de les llistes, el qual asseguren que pràcticament no ha variat amb el pas dels anys. «En principi encara són llistes tradicionals, no hem notat cap canvi. Pot ser que en algunes escoles s’utilitzin tauletes, però la llibreta és el que es consumeix més», assenyalen.
El cost de les llistes és també una de les preocupacions de molts pares i, tal com afirmen les copisteries, és molt variable en funció de factors com el curs, el sistema educatiu i fins i tot la personalització. «Els més petits tenen menys material i és més econòmic per als pares. I com més grans, potser tenen més, gasten més. Si haguessis de posar una franja, diria entre 50 euros sense motxilla i, si hi posessis motxilla, pot arribar tranquil·lament fins als 100 euros», han destacat des d’Ofijet, mentre que a Carlin indiquen que «normalment estan entre 75 i 120. 120-150 si agafen motxilla, si agafen tot complet».