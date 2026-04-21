Els alumnes de segona ensenyança participen en el concurs literari WhatsApp Relats en una edició nacional

Els alumnes de quart curs de segona ensenyança i nivells equivalents d’Andorra han participat en la desena edició del concurs literari WhatsApp Relats, una proposta que busca estimular la creativitat dels joves mitjançant eines digitals d’ús quotidià.
Enguany, el certamen adopta per primera vegada un format exclusivament nacional, fet que implica que tots els finalistes provenen de centres educatius del país. En total, hi han pres part vuit escoles de diferents sistemes educatius, incloent centres andorrans, espanyols i congregacionals, així com una escola internacional.
L’activitat s’ha organitzat en el context de la celebració de Sant Jordi, amb la voluntat de promoure l’escriptura entre els estudiants. El desenvolupament del concurs s’ha iniciat amb l’enviament, a primera hora del matí, del tema sobre el qual havien de treballar els participants a través d’un missatge de WhatsApp als professors coordinadors.
Els participants disposen d’una hora per redactar un text de cent paraules i enviar-lo per WhatsApp a l’organització
A partir d’aquest moment, els alumnes han disposat d’una hora per elaborar un relat amb una extensió màxima de 100 paraules, que posteriorment han fet arribar a l’organització mitjançant la mateixa aplicació. Tots els textos han estat codificats i anonimitzats abans de ser avaluats pel jurat.
El procés de selecció inclourà diverses fases fins a escollir tres guanyadors i set finalistes. Els premis contemplen dispositius tecnològics i material escolar, mentre que el centre del primer classificat rebrà un lot de llibres.
La iniciativa està impulsada pel Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, amb la col·laboració d’Andorra Telecom i l’Associació Llibre del Pirineu, que contribueixen tant en l’organització com en la difusió i dotació dels premis.