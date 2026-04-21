  • El ministre d'Educació, Ladislau Baró, després de la signatura del conveni. | SFGA/CEsteve
Suport reforçat als menjadors escolars

L’Executiu consolida el servei de menjadors escolars adaptats a necessitats alimentàries específiques

Un nou conveni integra tots els gestors de la xarxa pública i augmenta els recursos per al transport d’àpats per alumnes amb necessitats específiques

El Govern ha formalitzat un nou acord per garantir la continuïtat del servei de menjadors adaptats destinat a alumnes amb al·lèrgies i intoleràncies alimentàries a totes les escoles públiques del país.

El conveni preveu la cessió dels espais de la cuina de les Escoles Franceses d’Escaldes-Engordany i incorpora, per primera vegada, tots els gestors de menjadors de la xarxa pública, incloent associacions de pares i centres que gestionen directament aquest servei. Aquesta integració respon a la voluntat d’avançar cap a un sistema de funcionament més coordinat i sostenible.

L’Executiu impulsa un model més equitatiu i col·laboratiu per assegurar l’accés universal al menjador escolar amb garanties alimentàries

En el marc d’aquest acord, l’Executiu ha decidit augmentar la dotació econòmica destinada al projecte fins als 15.000 euros anuals, amb l’objectiu de contribuir a les despeses derivades del transport dels àpats des de la cuina central fins als diferents centres educatius.

Aquesta iniciativa reforça el suport institucional a un servei considerat essencial, ja que dona resposta a necessitats alimentàries específiques en l’àmbit escolar. Alhora, es busca garantir que tots els alumnes puguin accedir al menjador en igualtat de condicions, independentment de les seves particularitats alimentàries.

