Una tendència que reclama atenció

Les dades de la CASS sobre les baixes vinculades als trastorns mentals mereixen una lectura que vagi més enllà de la variació d’un trimestre. Les 665 baixes vigents registrades entre gener i març representen un 5% més que fa un any, però també un 36,6% més que en el mateix període del 2023. Una evolució que s’ha mantingut de manera continuada durant els darrers exercicis. La tendència es manifesta també en la durada dels processos. Els dies d’incapacitat han passat dels 24.890 del primer trimestre del 2023 als 35.980 actuals, un 44,6% més, mentre que la mitjana de cada baixa ja arriba als 54,1 dies, per sobre dels 42,7 del conjunt de patologies. La salut mental ocupa així un espai cada vegada més rellevant també en l’àmbit laboral, i les xifres evidencien la necessitat de continuar reforçant la prevenció, la detecció i l’acompanyament, però també de facilitar una reincorporació adequada al lloc de treball. L’evolució sostinguda dels darrers anys converteix aquesta qüestió en un repte que requereix una resposta continuada.