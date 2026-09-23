L’oferta, la prova decisiva

La manca d’habitatge de lloguer és un problema que difícilment es pot abordar des d’una única via. El nou programa plantejat pel Govern incorpora ara la iniciativa privada a l’equació, amb una dotació inicial d’1,5 milions d’euros, subvencions del 10% de les obres, exempcions fiscals i finançament preferent a canvi de mantenir els pisos a preu assequible durant almenys 15 anys. La qüestió serà comprovar quina capacitat real té aquest paquet d’incentius per generar habitatge nou. Marsol situa una primera referència en sis o set edificis d’uns 30 pisos, una xifra que permetria incorporar entre 180 i 210 habitatges. El resultat, però, no s’haurà de mesurar únicament pel nombre de promotors que s’hi adhereixin, sinó també pels pisos que arribin efectivament al mercat i pels preus resultants. L’habitatge al Principat necessita oferta, sí, però també molta continuïtat i control. Els dos anys de vigència del programa permetran comprovar si la col·laboració publicoprivada es tradueix, finalment, en més habitatges disponibles.