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  • Editorial

L’oferta, la prova decisiva

La manca d’habitatge de lloguer és un problema que difícilment es pot abordar des d’una única via. El nou programa plantejat pel Govern incorpora ara la iniciativa privada a l’equació, amb una dotació inicial d’1,5 milions d’euros, subvencions del 10% de les obres, exempcions fiscals i finançament preferent a canvi de mantenir els pisos a preu assequible durant almenys 15 anys. La qüestió serà comprovar quina capacitat real té aquest paquet d’incentius per generar habitatge nou. Marsol situa una primera referència en sis o set edificis d’uns 30 pisos, una xifra que permetria incorporar entre 180 i 210 habitatges. El resultat, però, no s’haurà de mesurar únicament pel nombre de promotors que s’hi adhereixin, sinó també pels pisos que arribin efectivament al mercat i pels preus resultants. L’habitatge al Principat necessita oferta, sí, però també molta continuïtat i control. Els dos anys de vigència del programa permetran comprovar si la col·laboració publicoprivada es tradueix, finalment, en més habitatges disponibles.

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