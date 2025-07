Una situació delicada que exigeix llum i criteri

Les acusacions del Sindicat Penitenciari Andorrà sobre un possible ús selectiu de les càmeres de videovigilància i un tracte desigual en l’aplicació de sancions al centre penitenciari de la Comella han encès totes les alarmes. Si bé només es coneix, de moment, la versió del sindicat, el rerefons de la denúncia planteja qüestions sensibles que mereixen ser contrastades i aclarides. El debat sobre l’ús legítim de les imatges de seguretat, especialment si s’empra per monitorar comportaments concrets i no per motius de seguretat general, no és menor. Com tampoc ho és el criteri d’aplicació dels expedients disciplinaris, que hauria de ser, per principi, igualitari i transparent. En aquest context, cal prudència. La direcció no ha exposat encara la seva versió dels fets, i qualsevol valoració definitiva seria precipitada. Amb tot, sí que resulta pertinent demanar claredat. Quan el malestar sindical creix i les acusacions són greus, el millor antídot és una gestió clara, documentada i comunicada. Només així es podrà garantir la confiança dins d’un àmbit tan sensible com l’entorn penitenciari.