Una resposta immediata, però potser insuficient

La rebaixa temporal dels carburants és una bona notícia per a moltes famílies i empreses que, des de fa setmanes, suporten un nou encariment derivat de la inestabilitat internacional. Qualsevol alleujament és benvingut, especialment en un país on el vehicle privat continua sent imprescindible per a bona part de la població. Ara bé, convé no confondre una mesura d’urgència amb una solució estructural. L’Executiu torna a recórrer a una fórmula que ja s’ha utilitzat en altres episodis de tensió als mercats: reduir la pressió fiscal per esmorteir l’impacte sobre el consumidor. És una resposta ràpida, però també costosa per a les arques públiques i limitada en el temps. D’aquí a tres mesos, si els preus internacionals continuen elevats, el problema persistirà. La dependència dels hidrocarburs fa Andorra especialment vulnerable a qualsevol crisi geopolítica. Aquest episodi hauria de servir per accelerar una reflexió de fons sobre la mobilitat, la diversificació energètica i la reducció de la dependència exterior. Perquè els descomptes poden donar oxigen avui, però difícilment evitaran que el mateix debat torni a repetir-se davant la pròxima crisi internacional.