Una oportunitat per reforçar el diàleg

La carta signada per més d’un centenar de treballadors del Comú d’Encamp no s’hauria d’interpretar ni com una crisi interna ni com una simple anècdota administrativa. Més aviat posa de manifest una realitat cada vegada més present tant en el sector públic com en el privat: la necessitat de revisar les condicions laborals per adaptar-les a les expectatives i necessitats actuals dels treballadors. Les demandes plantejades —millores salarials, flexibilitat horària i més conciliació— formen part d’un debat que transcendeix les fronteres d’una administració concreta. La capacitat d’atraure i retenir talent depèn, cada vegada més, de factors que van més enllà de la remuneració i que inclouen l’equilibri entre vida personal i professional, les oportunitats de desenvolupament i les condicions de treball. En aquest context, és positiu que el comú estigui treballant en nous reglaments sobre jornada laboral, teletreball, carrera professional i sistemes de compensació. Tanmateix, tan important com les mesures que s’acabin adoptant serà la capacitat de mantenir oberts els canals de diàleg amb la plantilla.