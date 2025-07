Una llançadora clau per a un aeroport estratègic

La posada en marxa del servei regular i gratuït de llançadora entre el Principat i l’aeroport d’Andorra-la Seu és una peça essencial per garantir l’eficàcia de la connexió aèria que el país vol consolidar. La sincronització amb els vols i l’accessibilitat per als usuaris són elements que no només milloren la comoditat del viatger, sinó que també asseguren la viabilitat del servei aeri ofert, tot reforçant el compromís del país amb una mobilitat moderna i funcional.

Aquest pas arriba en un moment clau, marcat per l’auge del turisme i la necessitat d’oferir alternatives de transport eficients tant per als visitants com per als residents. Amb l’adjudicació a l’empresa Novatel i un contracte de llarga durada, el Govern dona continuïtat i estabilitat a un servei que, malgrat estar operatiu des de fa mesos, ara es regularitza de manera definitiva. És una aposta estratègica que, juntament amb el suport econòmic anual a la cogestió de l’aeroport, mostra una visió clara i estructurada per reforçar la connectivitat internacional del país.

La consolidació de l’aeroport com a infraestructura útil i operativa no pot entendre’s sense aquest servei complementari. La llançadora no és només un bus: és l’enllaç imprescindible entre Andorra i el món.