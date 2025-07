Una contenció com a prova de maduresa institucional

Les paraules del cap de Govern, Xavier Espot, deixen entreveure un canvi de cicle. La previsió d’ingressos públics per al 2026, menys optimista que en exercicis anteriors, obliga a revisar prioritats. La proposta de reduir un 30% les inversions ministerials no és menor, i apel·lar a la corresponsabilitat de totes les entitats públiques —de la CASS a Andorra Turisme— posa de manifest la dimensió real del repte.

No hi ha, segons Espot, motius d’alerta. Però l’escenari plantejat exigeix una gestió rigorosa i coordinada, especialment en un context marcat per compromisos plurianuals que limiten el marge d’actuació. Els desviaments viaris i la revisió salarial del personal públic són només dues peces d’un trencaclosques pressupostari que no admet improvisacions. La crida a la prudència no pot quedar-se en una consigna.

Caldrà evitar que l’ajornament de projectes afecti àmbits estratègics o generi desigualtats internes entre estructures públiques. Si l’estalvi és necessari, també ho és la transparència en les decisions i una visió estructural del país que no es dilueixi en l’exercici comptable de cada any.