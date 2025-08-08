Una aposta encertada per protegir la salut i el benestar

Davant l’augment de fenòmens extrems provocats pel canvi climàtic, com les onades de calor, la iniciativa dels comuns d’habilitar refugis climàtics és una mesura tant necessària com encertada. L’exemple més recent —la jornada de portes obertes a les piscines d’Escaldes-Engordany— demostra que aquestes accions poden tenir un impacte positiu i directe en la qualitat de vida dels ciutadans, oferint espais segurs, accessibles i adaptats per fer front a temperatures excessives.
Malgrat que l’afluència no va arribar a l’aforament màxim, el balanç d’una jornada “tranquil·la” posa de manifest l’eficàcia de la proposta: no calen grans aglomeracions per validar una política pública, sinó la certesa que, per a qui ho necessita, l’accés a un espai climatitzat pot marcar la diferència entre el malestar i el confort, entre el risc i la protecció. A més, la xarxa de piscines i instal·lacions esportives repartida per tot el país reforça aquest model descentralitzat d’atenció i prevenció.
Els refugis climàtics no només responen a una emergència puntual, sinó que s’inscriuen en una estratègia més àmplia d’adaptació al canvi climàtic. En aquest sentit, cal valorar i potenciar encara més aquestes iniciatives, especialment si s’articulen amb informació clara, coordinació interparroquial i mesures socials que garanteixin l’equitat en l’accés. La lluita contra la calor no és només una qüestió meteorològica, sinó també de salut pública i cohesió social.