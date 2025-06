Una aposta consolidada per la vitalitat d’Encamp

Amb més de 5.000 visitants i un programa ric i diversificat, l’Enfira’t 2024 ha demostrat ser molt més que una simple fira multisectorial. En només quatre edicions, aquesta iniciativa encampadana s’ha consolidat com una cita imprescindible per al teixit empresarial i social de la parròquia, tot esdevenint un reflex de la seva vitalitat i capacitat de convocatòria.

L’èxit d’enguany no és fruit de l’atzar. La nova ubicació al costat del Parc de l’Ossa, la presència de més de 70 estands i la varietat d’activitats per a tots els públics evidencien una organització curosa i una voluntat decidida de fer créixer l’esdeveniment. L’aposta per la proximitat, la cultura i la inclusió reforcen l’Enfira’t com un espai obert i integrador.

Cal celebrar, doncs, aquesta consolidació, que no només dinamitza l’economia local, sinó que projecta Encamp com un punt de trobada actiu, modern i compromès. El repte de 2026 ja és a l’horitzó. I les bases, sense dubte, són sòlides.