Un retorn que demana respostes més contundents

El retorn del Festival Snowrow obre de nou un debat necessari sobre el model d’esdeveniments que Andorra està disposada a assumir i sota quines condicions. Grandvalira justifica la decisió per criteris de calendari i per l’impacte positiu en els dies d’esquí venuts, especialment en el tram final de la temporada. Tanmateix, la memòria recent del país no pot passar per alt que l’edició del 2024 va cloure amb 53 detinguts per possessió d’estupefaents, un balanç que situava l’esdeveniment al centre d’una polèmica que va transcendir la simple anècdota policial. Que les converses entre Grandvalira i el grup Row s’hagin mantingut “durant tot aquest temps” evidencia una voluntat clara de recuperar un festival que atrau milers de persones, però també interpel·la sobre la gestió de riscos associats. L’equilibri entre dinamització turística i responsabilitat pública no és menor en un país que posa el focus en la qualitat del seu model. L’organització sosté que el festival beneficia l’economia del sector. És legítim. Però també ho és exigir transparència i garanties perquè un esdeveniment que va generar un volum tan alt d’intervencions policials incorpori mesures de prevenció i control a l’altura. El debat no és si l’Snowrow ha de tornar, sinó en quines condicions i amb quina exigència col·lectiva.