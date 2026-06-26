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  • Editorial

Un centre amb identitat

La reobertura del Centre Cultural Lauredià és una bona notícia per a Sant Julià de Lòria i per al conjunt del país. Però l’encert no serà només haver recuperat un equipament emblemàtic, sinó saber quin ús se’n fa a partir d’ara. En aquest sentit, el missatge de Teresa Areny és pertinent: no es tracta d’omplir el calendari a qualsevol preu ni de competir amb totes les parròquies per captar els mateixos formats, sinó de consolidar una identitat pròpia. Sant Julià ha estat històricament vinculada al teatre, a les arts escèniques i al teixit associatiu. Preservar aquest perfil no és renunciar a créixer, sinó créixer amb criteri. El nou Centre Cultural pot atraure propostes diverses, però caldrà evitar la temptació de convertir-lo en un contenidor sense línia clara. La cultura necessita ambició, però també planificació, recursos i coherència. Si el renovat equipament serveix per reforçar les entitats, impulsar el talent del país i donar continuïtat als projectes propis, la reinauguració haurà estat molt més que una nit emotiva: haurà estat l’inici d’una etapa amb sentit.

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