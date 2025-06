Tradició que ens fa poble: som aquí i som d’aquí

Com moltes altres, la celebració de Sant Pere, al Serrat, ens recorda, un any més, la força viva de les tradicions en la construcció de la identitat col·lectiva. Veïns i veïnes de totes les edats s’han reunit entorn de la capella per compartir una missa carregada de simbolisme, paraules sentides i esperit de comunitat. L’emoció del moment ha crescut amb l’esment al nou Copríncep, i ha continuat en la coral, l’aperitiu i les paraules de la cònsol major ordinenca. Però les tradicions no es viuen només al matí. La nit de Sant Pere, amb les falles, la cremada del mai i les noves danses demostren que, quan es respecta l’arrel i s’hi suma creativitat, el llegat no només es conserva: s’enforteix. Ordino torna a ser exemple d’un territori que entén que celebrar el passat ens projecta cap al futur. Que la cultura popular no és nostàlgia, sinó vincle, emoció i comunitat. I que cada tradició viscuda és una manera de dir: som aquí, som d’aquí.