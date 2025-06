Servei, compromís i seguretat en temps d’incertesa

La celebració de la Patrona de la Policia és molt més que un acte institucional; és el reconeixement merescut a un cos que vetlla cada dia per la seguretat d’un país que vol continuar sent —i és— un dels més segurs del món. L’actuació de la Policia andorrana es fa palesa en xifres contundents: més de 10.000 intervencions en un any, un 70% de resolució d’infraccions i una resposta àgil davant l’augment dels delictes sexuals, físics i, especialment, cibernètics.

El director del cos, Bruno Lasne, ho ha expressat amb claredat: cal reforçar estructuralment el servei amb més efectius per fer front als reptes creixents, com ara les estafes digitals o la violència interpersonal. El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra Ester Molné han coincidit en subratllar el valor fonamental d’un cos que, amb horaris exigents i vocació de servei, respon sempre allà on cal. Reconeixement, millores retributives i igualtat d’oportunitats —com el pla per incrementar la presència femenina— són passos indispensables per garantir-ne la continuïtat i l’excel·lència.