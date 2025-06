Quan l’urbanisme del passat condiciona les decisions del present

L’aprovació recent de tres noves torres al Clot d’Emprivat per part del Comú d’Escaldes-Engordany, tot i el rebuig explícit de la cònsol major, posa de manifest les tensions entre la planificació urbanística i la realitat administrativa. Aquest projecte, tramitat abans de la moratòria urbanística, inclou 132 places d’aparcament soterrani i preveu alliberar fins al 64% del sòl.

La situació reflecteix les limitacions dels governs locals davant de projectes aprovats en períodes anteriors, que poden no coincidir amb les visions urbanístiques actuals. Malgrat els esforços per repensar el model de la zona, com les reunions amb els propietaris per optimitzar l’urbanisme i alliberar més espai verd, la realitat és que els projectes ja autoritzats continuen endavant.

Aquest cas evidencia la necessitat d’una revisió més àgil i efectiva dels plans urbanístics, així com d’una major coherència entre les polítiques urbanístiques i les decisions administratives. És essencial que les autoritats locals tinguin les eines necessàries per adaptar-se a les necessitats i desitjos actuals de la comunitat, evitant que projectes desfasats condicionin el futur urbanístic del país.