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  • Editorial

Quan l’habitatge deixa de ser accessible

Les dades del tercer trimestre tornen a dibuixar un mercat immobiliari cada vegada més difícil de conciliar amb la realitat salarial del país. Que el lloguer mitjà anunciat superi novament els 3.000 euros ja és prou preocupant, però encara ho és més que aquesta escalada coincideixi amb una oferta reduïda a només 87 pisos, un 26% menys en tres mesos. És cert que parlem d’habitatges anunciats en un portal concret i que les mitjanes poden estar condicionades per les característiques dels immobles disponibles, però la tendència és difícil d’ignorar: menys oferta i preus que continuen pressionant a l’alça. Tampoc la compra ofereix una alternativa assumible per a bona part de la població, amb un preu mitjà pròxim al milió d’euros. Andorra fa anys que identifica l’habitatge com un dels seus principals problemes. El que falta és que les mesures adoptades aconsegueixin transformar aquesta diagnosi en resultats perceptibles. Sense una oferta suficient a preus compatibles amb els ingressos reals, mantenir un projecte de vida al país continuarà sent cada vegada més difícil.

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