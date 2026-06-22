Quan la violència deixa de ser una anècdota

Les agressions registrades durant la festa del poble d’Encamp aquest cap de setmana no poden ser interpretades com simples incidents aïllats propis d’una celebració multitudinària. Quan en menys de 48 hores es produeixen diversos episodis violents, alguns amb trasllats a l’hospital i denúncies formals, el debat ja no és només policial o judicial, sinó també social. La preocupació no rau únicament en les lesions provocades, sinó en la normalització d’un comportament que cada vegada genera més inquietud entre famílies, joves i organitzadors. Que una discussió acabi en agressió, o que un intent de mediació desemboqui en una nova baralla, evidencia una incapacitat creixent per gestionar els conflictes des del respecte i el diàleg. Cal evitar generalitzacions injustes sobre tota una generació, però també seria un error minimitzar uns fets que han encès les alarmes a la parròquia. Les festes populars han de continuar sent espais de convivència, no escenaris de confrontació. Per aconseguir-ho, la resposta no pot limitar-se a identificar responsables. També exigeix reflexió, prevenció i una implicació col·lectiva que permeti frenar actituds que, si es banalitzen, corren el risc de convertir-se en habituals.