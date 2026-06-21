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  • Editorial

Protegir els boscos és protegir el país

Cada estiu torna una de les amenaces més silencioses però devastadores per al nostre entorn: els incendis forestals. En un país com Andorra, on els boscos formen part de la nostra identitat, del paisatge i de la qualitat de vida que ens defineix, la prevenció no pot ser només una responsabilitat de les administracions, sinó un compromís compartit per tota la societat. Les pluges abundants dels darrers mesos han afavorit el creixement de la vegetació, però també han generat una major acumulació de combustible natural que, amb l’arribada de les altes temperatures, incrementa el risc d’incendi. La feina dels comuns, dels cossos d’emergència, dels ramaders i dels voluntaris és indispensable per mantenir els boscos nets i gestionats, però cap estratègia serà suficient sense la col·laboració ciutadana. La majoria dels incendis tenen origen humà i, sovint, darrere d’una catàstrofe hi ha una imprudència que semblava insignificant. Respectar les restriccions, actuar amb responsabilitat i entendre el valor dels nostres espais naturals és la millor eina de prevenció. Protegir els boscos és protegir el nostre patrimoni, el nostre entorn i també el futur de les generacions que vindran.

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