Més seguretat i més escolta a La Comella

El Sindicat Penitenciari d’Andorra ha tornat a posar sobre la taula una realitat que no es pot ignorar: la seguretat al centre penitenciari de la Comella i les condicions laborals dels seus agents no poden estar sotmeses a decisions unilaterals ni a reorganitzacions justificades amb arguments com l’indult dels Coprínceps. La reducció de mínims diürns que ha d’entrar en vigor aquest dilluns ha estat rebuda amb preocupació pel col·lectiu, que denuncia l’impacte directe sobre la vigilància i la capacitat operativa del centre. Reclamen l’anul·lació d’aquesta mesura i el manteniment de nou agents de dia i sis de nit com a requisit mínim per garantir un entorn segur.

La petició del sindicat no només reflecteix una qüestió laboral, sinó una demanda de responsabilitat institucional. El fet que la mesura s’hagi pres “sense tenir en compte la realitat operativa del centre ni, el que és més greu, la seguretat dels treballadors” posa de manifest una falta de diàleg greu entre el Ministeri d’Interior i Justícia i el personal penitenciari. El malestar s’agreuja davant l’ús de l’indult com a justificació, quan la càrrega de treball real dins el centre —segons el mateix sindicat— no s’ha vist alterada. Això afegeix una sensació de menyspreu a un col·lectiu que treballa en condicions complexes i que exigeix, amb raó, ser escoltat i respectat.

És imprescindible que Govern no repeteixi la dinàmica de les llargues i evasives com les que han afectat altres cossos especials en les negociacions de les graelles salarials. La situació a La Comella requereix una escolta activa i una resposta concreta. El risc de reduir efectius en hores de màxima activitat, la manca d’agents femenines al mòdul de dones i el trencament de confiança amb la direcció són alertes clares que cal atendre. No fer-ho és exposar el sistema a una fragilitat que, en un centre penitenciari, pot tenir conseqüències molt serioses.