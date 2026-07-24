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  • Editorial

La seguretat també es construeix amb serenor

Els incidents registrats durant la Festa Major d’Escaldes han encès una preocupació legítima. Una baralla amb una navalla, una presumpta punxada i la suspensió anticipada de la celebració són fets prou greus per exigir una resposta ferma. Però també reclamen evitar conclusions precipitades. La primera obligació és garantir la seguretat de les persones. Això implica reforçar la prevenció, millorar la coordinació entre cossos de seguretat, agents de circulació, organització i vigilància privada, i estudiar sense prejudicis noves eines, com les càmeres corporals o l’adaptació d’alguns aspectes organitzatius de les festes. Tanmateix, seria un error convertir uns episodis puntuals en una desqualificació global d’un model festiu que forma part de la identitat del país. Les festes majors continuen sent espais de convivència per a milers de persones. La resposta ha de ser proporcional: més prevenció, més responsabilitat individual i institucional, i menys alarmisme. Preservar la seguretat és imprescindible, però també ho és preservar la confiança en unes celebracions que formen part del nostre patrimoni col·lectiu.

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