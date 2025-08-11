Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
La responsabilitat de tots davant el risc d’incendi

Protecció Civil ha activat una prealerta per risc d’incendi molt elevat a la part sud i a les zones baixes del país, derivada d’un episodi d’altes temperatures i condicions meteorològiques adverses. Aquest avís, que arriba al nivell dos, no és només una dada tècnica: és un toc d’atenció sobre la responsabilitat col·lectiva de mantenir els boscos nets, reduir el sotabosc i preservar les franges de seguretat. En un context de sequera i calor extrema, la prevenció no és opcional, és l’únic camí per evitar que una guspira es converteixi en desastre.

La resposta davant aquests avisos depèn, en gran mesura, de la preparació dels cossos especials. Disposar de mitjans aeris, brigades forestals, equips de bombers ben dotats i una logística de coordinació ràpida és vital. Però la infraestructura, per si sola, no és suficient: cal planificació, entrenament constant i recursos que permetin actuar amb precisió i rapidesa des del primer avís. La inversió en aquests àmbits és, en realitat, una inversió en seguretat pública.

La ciutadania juga un paper decisiu en aquest engranatge. Els avisos d’incendi són una crida a la responsabilitat: respectar les restriccions, evitar activitats de risc, informar immediatament de qualsevol fum o flama, i entendre que cada acció individual suma o resta en la protecció col·lectiva. Només amb una conscienciació compartida i un compromís ferm podrem assegurar que aquests avisos quedin com advertiments, i no com preludi de tragèdies anunciades.

