MoraBanc i AWS impulsen la primera Hackathon Financera d’Andorra amb IA per millorar els serveis financers

El 7 i 9 de novembre, a Andorra la Vella, se celebrarà la primera edició de la Hackathon Financera, organitzada per MoraBanc i Amazon Web Services (AWS), amb la col·laboració de Hive Five Coworkings, que s’encarregarà de la part logística i de facilitar un espai a totes les persones que hi vulguin participar. «La idea de la Hackathon és oferir un espai perquè les persones interessades puguin desenvolupar les seves idees i convertir-les en un pilot. També hi haurà un jurat que avaluarà les solucions presentades i seleccionarà els guanyadors d’aquesta primera edició», ha explicat Eric Garcia, responsable d’IA a MoraBanc, durant la roda de premsa del 23 de setembre.
Els organitzadors busquen que els participants treballin en solucions orientades al client final i relacionades amb les finances. L’objectiu és ajudar les persones a gestionar i millorar les seves finances, utilitzant la intel·ligència artificial tant per facilitar la creació de productes financers com per integrar-la en aquests mateixos productes. Plantegen alguns reptes, però deixen la proposta oberta perquè els participants puguin aportar les seves pròpies idees.
«Ens agradaria veure projectes relacionats amb l’educació financera, la planificació financera, solucions financeres per a empreses i autònoms o eines de protecció contra el frau. En definitiva, qualsevol proposta que permeti oferir al client final una solució financera que actualment no existeixi o que aporti una nova resposta a les seves necessitats», ha dit Garcia. La Hackathon acabarà amb l’avaluació del jurat i el lliurament dels premis: en aquesta primera edició, el primer serà de 4.000 euros, el segon de 2.000 euros i el tercer de 1.000 euros.
«Ens agradaria veure projectes relacionats amb l’educació financera, la planificació financera, solucions financeres per a empreses i autònoms o eines de protecció contra el frau» – Eric Garcia
Els participants han de ser majors d’edat, però la proposta està oberta a qualsevol persona que tingui una idea i pugui validar-la mitjançant un prototip mínimament viable, un dels aspectes que el jurat tindrà en compte a l’hora de valorar els projectes. Fins ara, les Hackathons s’havien dissenyat principalment per a perfils tècnics, els qual eren els que podien convertir una idea en un pilot d’una manera relativament senzilla en un període d’un dia i mig, com el que tindrà aquesta edició.
Gràcies a la intel·ligència artificial, els organitzadors volen ampliar aquest abast i permetre que persones sense coneixements tècnics avançats també puguin desenvolupar les seves idees. Per això, aposten per equips multidisciplinaris, en què hi hagi perfils creatius, comunicatius i tècnics que puguin combinar les seves capacitats i treballar conjuntament en el desenvolupament de les propostes. Amazon Web Services permetrà als participants tenir accés a les últimes tecnologies i proporcionarà els recursos necessaris perquè puguin provar les seves idees i desenvolupar els seus pilots.
Gràcies a la intel·ligència artificial, els organitzadors volen ampliar aquest abast i permetre que persones sense coneixements tècnics avançats també puguin desenvolupar les seves idees
Com ha explicat Raimon Pou, executive sales d’AWS, la companyia aportarà principalment quatre elements. El primer serà la infraestructura al núvol: cada equip disposarà d’un compte d’AWS totalment aïllat, securitzat i independent del banc, amb funcionalitats de computació, emmagatzematge i xarxa. En segon lloc, AWS aportarà eines d’intel·ligència artificial generativa perquè el desenvolupament dels prototips sigui més senzill i no s’hagi de començar des de zero. Mitjançant llenguatge natural i eines d’IA generativa, els participants podran crear aplicacions i serveis i convertir les seves idees en prototips.
El tercer aspecte serà la formació, amb quatre sessions formatives prèvies a la Hackathon que ja estan definides. D’aquestes, tres estaran centrades en intel·ligència artificial generativa i una en la plataforma AWS, perquè els participants coneguin les eines que tindran disponibles durant la Hackathon. Finalment, AWS aportarà personal tècnic, amb enginyers de la companyia presents durant el cap de setmana perquè els participants puguin comptar amb suport, resoldre dubtes i rebre orientació tècnica. «Ajudarem a superar qualsevol dificultat que pugui sorgir durant el desenvolupament dels serveis», ha resumit Pou.
AWS aportarà eines d’intel·ligència artificial generativa perquè el desenvolupament dels prototips sigui més senzill i no s’hagi de començar des de zero
Des de Hive Five acolliran l’esdeveniment i oferiran l’espai i l’entorn adequats per a la seva celebració. Com ha explicat Marc Talò, director general de Bomosa, més enllà de ser un coworking amb una proposta de valor pròpia, Hive Five també dedica esforços a impulsar la comunitat tecnològica. «Un dels espais que tenim és el nostre TechLab, a més del Business Hub. Des del TechLab treballem diferents àmbits, com la intel·ligència artificial, el gaming i la criptoeconomia», ha assenyalat Talò.
Un altre dels aspectes abordats ha estat la protecció de les dades i les garanties de seguretat en l’ús de serveis al núvol no sobirans. En abordar aquesta qüestió, especialment sensible, Pou ha explicat que les empreses poden determinar on resideixen les seves dades mitjançant les eines d’AWS i que, en el cas de la Hackathon, els comptes i els prototips disposaran d’un sistema específic d’aïllament i seguretat. Els prototips no tindran accés a dades externes i el contingut desenvolupat durant la Hackathon no serà accessible des de fora.
«Si aquí a Andorra necessitem o no necessitem un núvol sobirà és una qüestió interessant, potser per a certs aspectes més crítics que es vulguin dur a terme» – Eric Garcia
La qüestió planteja la necessitat de valorar la possibilitat de crear a Andorra un centre de dades propi que permeti mantenir la informació dins del Principat, amb independència dels grans actors tecnològics. «Si aquí a Andorra necessitem o no necessitem un núvol sobirà és una qüestió interessant, potser per a certs aspectes més crítics que es vulguin dur a terme. Però també entraria en debats com ara si les màquines on funciona aquest núvol sobirà també s’haurien de fabricar a Andorra, si els xips haurien de ser d’aquí o de fora, o si la línia d’Internet també hauria de ser sobirana. Hi ha molts aspectes a considerar», ha assenyalat Garcia, qui ha precisat que es tractava de la seva opinió personal i no de la del banc.