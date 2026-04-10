La fragilitat dels mercats posa a prova el futur de les pensions

El retrocés puntual del Fons de Reserva de Jubilació no hauria de sorprendre en un context internacional marcat per la incertesa. El que sí que hauria de preocupar és la facilitat amb què episodis geopolítics, com el conflicte a l’Orient Mitjà, continuen condicionant l’estabilitat econòmica global i, per extensió, els instruments que han de garantir el futur de les pensions. La rendibilitat negativa del -1,1% en l’any no és, per si sola, alarmant. Forma part de la naturalesa dels mercats. El que cal observar és la tendència i, sobretot, la capacitat del fons per resistir aquests impactes sense comprometre el seu objectiu principal. En aquest sentit, el FRJ continua mostrant solidesa: a llarg termini, supera la inflació i manté una trajectòria coherent amb el mandat legal. Ara bé, aquesta realitat no pot portar a la complaença. La dependència d’un entorn global volàtil obliga a reforçar la vigilància i a insistir en una gestió rigorosa. El debat no és si hi ha fluctuacions, sinó si el sistema està prou preparat per assumir-les sense posar en risc el seu propòsit essencial.