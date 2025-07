Incertesa d’estiu: un turisme que demana repensar-se

L’estiu al sector hoteler del país evidencia una realitat desigual i plena d’incerteses. Mentre alguns establiments mantenen xifres estables o lleugerament positives, d’altres –especialment als allotjaments turístics– encaren mesos complicats, amb ocupacions molt baixes i dependència creixent de reserves d’última hora.

En aquest sentit, el cas del Pas de la Casa és paradigmàtic: l’afluència de visitants no es tradueix en pernoctacions. Aquesta dada no és només una anècdota local, sinó un símptoma d’un model turístic que cal revisar. Així, la fidelització del turista d’estiu, molt més volàtil i imprevisible que mai, reclama accions decidides.

Doncs, és hora que Govern i agents del sector treballin conjuntament per fer del país una destinació d’estiu atractiva més enllà de l’entorn natural. Cal innovar, apostar per l’entreteniment familiar, esdeveniments culturals i propostes diferenciadores per evitar que l’estacionalitat continuï marcant el ritme de l’economia turística. L’estiu no pot continuar sent un interrogant.