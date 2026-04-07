Inacció davant la crisi de l’habitatge

La crisi de l’habitatge a Andorra ha deixat de ser una qüestió sectorial per convertir-se en un repte col·lectiu que interpel·la tota la societat. La convocatòria del Sindicat d’Habitatge d’Andorra no només evidencia el malestar creixent, sinó també la necessitat urgent d’una resposta ciutadana organitzada. Quan les institucions no donen respostes suficients, la mobilització esdevé una eina legítima per exigir canvis. La manifestació del 16 de maig no és només una data al calendari, sinó una oportunitat per visualitzar un problema estructural que afecta des de treballadors fins a famílies senceres. Sense una pressió sostinguda al carrer, difícilment es tindran en compte propostes alternatives. El fet que la convocatòria neixi sense paraigües polític reforça la seva naturalesa transversal, però aquesta independència només serà efectiva si es tradueix en una participació àmplia. La història recent demostra que els drets socials no s’han concedit, sinó conquerit. Ara, el repte és clar: o la ciutadania s’organitza, o el problema s’agreuja.

