Habitatge: entre el repunt de les compravendes i l’ofec de la crisi

Les últimes dades del departament d’Estadística mostren un increment del 45,5% en les compravendes d’habitatges durant el segon trimestre del 2025. Aquest repunt podria semblar un senyal de vitalitat del mercat immobiliari, però no es pot deslligar de la realitat asfixiant que viu el país en matèria d’habitatge. Amb preus mitjans per metre quadrat que superen els 4.400 euros i una pujada del 15,6% respecte a l’any anterior, aquest dinamisme comercial no implica més accés, sinó més desigualtat.

Les 531 operacions registrades, juntament amb l’augment del 59% en el valor total dels immobles transmesos, indiquen una activitat concentrada en sectors d’alt poder adquisitiu. Lluny de resoldre la crisi, aquest creixement pot estar intensificant-la, fent encara més difícil per a la població local trobar habitatge assequible.

El repunt de transaccions és només una part de la fotografia. La lectura ha de ser global: sense una regulació valenta i una planificació pública efectiva, aquestes xifres no representen un avenç, sinó un miratge que pot allunyar encara més el dret a l’habitatge per a molts.

