Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Equilibri delicat en salut i drets

L’aprovació del decret que incorpora el finançament públic dels tractaments de transició de gènere a la cartera sanitària és un pas rellevant en matèria de drets i d’accés universal a la salut. El procés no ha estat fàcil, com ha admés la ministra Mas, perquè es tracta d’una qüestió sensible i carregada de debat social i mèdic. El consens assolit amb entitats com Diversand i el Col·legi de Metges ha permès establir uns criteris que, tot i les limitacions, responen a una demanda llargament formulada. La decisió de fixar l’accés als tractaments hormonals a partir dels 16 anys i reservar les cirurgies per a majors d’edat intenta equilibrar seguretat, evidència científica i drets individuals. L’exclusió dels bloquejadors de la pubertat en menors de 16 reflecteix la cautela de les autoritats sanitàries, però el fet que aquests joves puguin comptar amb acompanyament i circuits especialitzats és una garantia que no queden desemparats. El repte ara serà doble: assegurar la correcta aplicació de la mesura i valorar-ne l’impacte real, tant en termes econòmics com de cobertura social, per avançar en un model de salut més inclusiu i equitatiu.

Altres Editorials
El repte pendent contra el blanqueig
Un projecte que pedala amb força, però arrossega massa llast
Comparteix
Últimes notícies
  • Esports
Nova medalla per a Mari Martínez als Jocs Mundials de Trasplantats en una cursa la qual es va decidir a l’esprint final
  • Esports
Els esquiadors Joan Verdú i Cande Moreno encapçalen les estades de pretemporada de la FAE a Sud-amèrica
  • Societat
L’accés a Os de Civís podria reobrir dijous, però el risc de noves pluges manté en alerta els equips d’emergència
Articles d'opinió
Bea Rodríguez
Del càsting de sofà al #MeToo: Quan la catifa vermella es va tenyir de vergonya
Fabiola Sofia Masegosa
El valor del nostre temps
Clàudia Cornella
La vida com una “muntanya russa”: Un viatge a través de la vida
Publicitat
Enquesta
Publicitat

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu