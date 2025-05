El relleu de Marín per Rossell, en el moment menys neutre per a la Funció Pública

El canvi de titular en el Ministeri de Funció Pública, amb el relleu del càrrec ocupat fins al moment per Trini Marín, arriba en un moment delicat per a la governabilitat i la confiança en el procés de reforma de les graelles salarials de l’administració. El traspàs de responsabilitats es produeix just quan les negociacions amb els cossos especials i generals de l’administració pública es troben en una fase de concreció. Amb els informes tècnics sobre la taula, que haurien de permetre començar a concretar les propostes de millora salarial, el canvi de lideratge pot traduir-se en un alentiment o, pitjor encara, en una redefinició de rumb. Espot afirma que Rossell podrà dedicar-se “al 100%” a la reforma, però el nou ministre continuarà mantenint les àrees de Transformació Digital i Telecomunicacions, fet que relativitza aquesta dedicació total i manté el risc de dispersió.

El que s’espera ara no són només gestos polítics ni declaracions tranquil·litzadores, sinó accions clares i eficients que donin continuïtat i solidesa al diàleg amb els representants del personal públic. Si el Govern vol reforçar la confiança en la seva capacitat de lideratge, caldrà que aquest relleu no es converteixi en una excusa per ajornar més decisions. Al contrari: ha de marcar un punt d’inflexió que permeti, d’una vegada per totes, avançar amb fermesa i transparència cap a una estructura salarial més justa i adaptada als reptes actuals de l’administració.