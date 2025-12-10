Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
El pes d’un compromís que planteja diverses pregunte

La renovació del conveni educatiu amb França reforça un dels pilars més sòlids del país: l’existència d’un sistema d’ensenyament plural, públic i de lliure elecció. L’acord garanteix deu anys més d’estabilitat i compromet ambdues parts en la reforma del Lycée Comte de Foix, una actuació necessària en un edifici que acumula dècades de funcionament. El Govern ha explicat que Andorra assumirà aproximadament el 70% del cost de les obres, mentre que França continuarà sostenint la major part de les despeses de funcionament del sistema, incloent-hi la massa salarial docent. Tot i les explicacions, el percentatge ha generat inquietud. No per la reforma en si, la qual és pertinent i inevitable, sinó pel desequilibri aparent que reflecteix la xifra i per la manca d’una estimació econòmica global, que s’ajornarà fins a l’evolució del projecte al llarg dels vuit anys previstos. En un context de pressió pressupostària creixent, l’esforç demanat a Andorra obliga a mantenir una vigilància estreta sobre el calendari, l’impacte real i la proporcionalitat del compromís assumit.

