Ciutats que respiren amb la ciutadania

L’obertura parcial de la plaça del Poble d’Andorra la Vella representa molt més que una reforma urbanística: és una mostra del compromís amb un model de ciutat que prioritza les persones. Crear espais públics oberts, accessibles i amb presència de verd, és una aposta necessària per al benestar col·lectiu i la qualitat de vida.

En un país de dimensions reduïdes i amb una densitat urbanística creixent, habilitar zones de trobada i de descans com aquesta és essencial. Són espais que afavoreixen la convivència, promouen la vida comunitària i contribueixen al benestar físic i emocional dels ciutadans. Que hagin estat els infants els primers a descobrir aquest nou espai reforça la idea d’un futur urbà pensat amb criteris de sostenibilitat i inclusió.

Andorra té l’oportunitat d’impulsar un model de desenvolupament urbà equilibrat, on l’espai públic no sigui només funcional, sinó també un lloc de relació i respir. Espais com la plaça del Poble són exemples a seguir: veritables pulmons verds que connecten natura i ciutat, passat i futur, amb una ciutadania que mereix espais per viure, compartir i créixer.