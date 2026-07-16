Satisfacció a les butxaques, percepció «molt favorable» de l’economia, però amb previsió d’un futur empitjorament

L’habitatge és ara mateix el problema que més preocupa al poble, una tendència que esquitxa a tota Europa, sí, però que té efectes demolidors al país com bé ha extret l’Observatori del primer semestre d’any d’Andorra Recerca i Innovació. No en va, l’enquesta d’opinió referida també ha subratllat altres conclusions molt interessants i sent una d’elles la situació econòmica que viu el Principat, la qual paral·lelament a la situació de crisi anteriorment exposada, desprèn que el 54% dels enquestats percep la seva economia com a «bona o molt bona», mentre que per a un altre gruix destacat del 40% la considera «regular», i en un menor grau i amb el 7%, la titlla de dolenta.
És per això que si es comparen aquestes dades de satisfacció amb les de l’any anterior, trobem que en un 1% s’ha davallat els que la troben bona o molt bona (no gaire destacat), però en un 4% augmenten els que la troben «regular» i es rebaixa en un 3% els que la valoraven com a «dolenta«, concloent de manera àmplia i per a un 53% que «es veuen iguals que en 2025». Interessant conèixer, i intrínsecament relacionat, que els habitants d’Andorra troben en aquests moments que el múscul econòmic i financer del país marxa certament bé (el 40%), mentre que en un 9% perceben la situació econòmica «molt bona» o simplement favorable. Destacable que una majoria amb el 42% opina que en els anys vinents empitjorarà, i un 35,7% que no variarà.
Seguint en la parcel·la econòmica, i ja puntualitzant el cas individual de cada enquestat, sorprèn segurament saber que dues terceres parts dels involucrats en la mostra (realitzada, val a dir, entre l’1 i el 22 del passat mes d’abril i sent el 66%) considera que no té dificultats per arribar a final de mes i ho assoleixen ja sigui amb «certa facilitat» (24,5%), amb «facilitat» (31%) o amb «molta facilitat» (10%). Una altra dada predominant sobre la resta és que les dones sinceren més sovint que els homes (39% front un 28%) que els hi costa més assumir les seves despeses de vida i, per tant, arribar a final de mes.
Les dones extreuen, amb prop del 40% dels vots, que els hi costa més arribar a final de mes que els homes, els quals ho expressen en gairebé un 30%
No tot és or el que rellueix
Com bé s’ha precisat a l’inici de l’article, referent com diem a les darreres dades nacionals brindades per l’equip de sociologia que lidera Joan Micó, hi ha diferents assumptes que preocupen d’igual manera als ciutadans (que no en proporció a l’habitatge) i que són la millora necessària en el trànsit i de les infraestructures i equipaments com els aparcaments, amb un segon i tercer lloc a la llista (23% i 16%), i sent així dos temes de debat que creixen a la llista en comparació a l’enquesta elaborada el segon semestre del 2025. Malgrat això, no ho fa en tanta proporció la qüestió dels salaris, la qual ocupa actualment un 14,4% de les inquietuds dels andorrans «ara per ara», i que es trobava al focus dels neguits fa sis mesos amb un 18,2%.
És certament rellevant escoltar que el trànsit torna a copsar el debat públic desprès de molts anys mantenint-se aquesta problemàtica per sota del 20% i en un segon plànol, el qual va viure els seus anys de màxima preocupació al territori a començaments de segle. Un assumpte que per al coordinador del grup de sociologia de l’AR+I «a principis dels anys 2000 era un problema cap dalt i que hem d’entendre que està intrínsecament relacionat al creixement econòmic, el qual ara es troba a l’alça». En el tema referent als equipaments, preocupa amb 56 dels 771 vots totals que hi hagi «massa construcció i un creixement desordenat», en un segon lloc que s’hagin de «millorar les carreteres i que la via resti sovint col·lapsada» i la «manca d’espais verds».