Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Imatge d'un dipòsit de gasolina. | Arxiu ANA
El Periòdic d'Andorra
  • Economia
Economia del motor

L’encariment dels carburants s’accentua el juny de 2026: el gasoil apuja fins a un 39,5%

Els preus mitjans en els primers sis mes d'any deixen entreveure un augment del gasoil de gairebé el 20%, mentre que en el cas de la gasolina és d'un 8%

Durant el mes de juny, i respecte del mes anterior, el gasoil de calefacció domicili (1,265 euros) i el gasoil de calefacció botiga (1,218 euros) han disminuït un 7,2% en ambdós casos, mentre que la gasolina sense plom de 95 octans (1,556 euros) i la gasolina sense plom de 98 octans (1,618 euros) han disminuït un 3,3% i un 3,1%, respectivament. Per la seva banda, el gasoil de locomoció (1,549 euros) i el gasoil de locomoció millorat (1,581 euros) han disminuït un 7,9% i un 7,7%, respectivament.

En aquest sentit, i si es compara amb el mes de juny del 2025, ha augmentat el preu mitjà de tots els tipus de carburant: el gasoil de calefacció a domicili i el gasoil de calefacció botiga han augmentat un 36,5% i un 39,5%, respectivament, mentre que el gasoil de locomoció i el gasoil de locomoció millorat han augmentat un 28,4% i un 27,6%, respectivament. De la mateixa manera, la gasolina sense plom de 95 octans i la gasolina sense plom de 98 octans han augmentat un 18,2% i un 17,5%, respectivament.

Quant a l’anàlisi comparativa dels preus mitjans dels primers sis mesos de l’any 2026 respecte del mateix període de l’any anterior, el gasoil de locomoció i el gasoil de locomoció millorat han augmentat un 18,5% i un 17,8%, respectivament. Així mateix, la gasolina sense plom de 95 octans i la gasolina sense plom de 98 octans augmenten un 8,1% i un 7,8%, respectivament. Finalment, el gasoil de calefacció domicili i el gasoil de calefacció botiga han augmentat un 23,1% i un 24,7%, respectivament.

Finalment, i pel que fa la comparació dels preus mitjans dels darrers dotze mesos amb el mateix període anterior, el gasoil de locomoció i el gasoil de locomoció millorat han augmentat un 7,3% i un 7%, respectivament. D’altra banda, tant la gasolina sense plom de 95 octans com la gasolina sense plom de 98 octans han augmentat un 1,4% i un 1,3%, respectivament. Finalment, el gasoil de calefacció domicili i el gasoil de calefacció botiga han augmentat un 10,1% i un 10,8%, respectivament.

Comparteix
Notícies relacionades
El mercat immobiliari continua sense equilibrar-se i el preu mitjà dels pisos de lloguer frega ja els 2.900 euros
El tabac continua liderant la recaptació i concentra prop del 40% dels més de 103 milions d’euros ingressats el 2026
Els accidents laborals cauen un 13,7% fins als 1.302 casos i trenquen la tendència a l’alça dels darrers anys

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Economia, Societat
El mercat immobiliari continua sense equilibrar-se i el preu mitjà dels pisos de lloguer frega ja els 2.900 euros
  • Economia
El tabac continua liderant la recaptació i concentra prop del 40% dels més de 103 milions d’euros ingressats el 2026
  • Economia, Societat
Els accidents laborals cauen un 13,7% fins als 1.302 casos i trenquen la tendència a l’alça dels darrers anys
Entrevistes destacades
Cerni Cairat
Cònsol major de Sant Julià de Lòria
Jordi Torres
Ministre de Turisme i Comerç
Núria Segués
Consellera general de Concòrdia

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu