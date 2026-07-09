L’encariment dels carburants s’accentua el juny de 2026: el gasoil apuja fins a un 39,5%

Durant el mes de juny, i respecte del mes anterior, el gasoil de calefacció domicili (1,265 euros) i el gasoil de calefacció botiga (1,218 euros) han disminuït un 7,2% en ambdós casos, mentre que la gasolina sense plom de 95 octans (1,556 euros) i la gasolina sense plom de 98 octans (1,618 euros) han disminuït un 3,3% i un 3,1%, respectivament. Per la seva banda, el gasoil de locomoció (1,549 euros) i el gasoil de locomoció millorat (1,581 euros) han disminuït un 7,9% i un 7,7%, respectivament.
En aquest sentit, i si es compara amb el mes de juny del 2025, ha augmentat el preu mitjà de tots els tipus de carburant: el gasoil de calefacció a domicili i el gasoil de calefacció botiga han augmentat un 36,5% i un 39,5%, respectivament, mentre que el gasoil de locomoció i el gasoil de locomoció millorat han augmentat un 28,4% i un 27,6%, respectivament. De la mateixa manera, la gasolina sense plom de 95 octans i la gasolina sense plom de 98 octans han augmentat un 18,2% i un 17,5%, respectivament.
Quant a l’anàlisi comparativa dels preus mitjans dels primers sis mesos de l’any 2026 respecte del mateix període de l’any anterior, el gasoil de locomoció i el gasoil de locomoció millorat han augmentat un 18,5% i un 17,8%, respectivament. Així mateix, la gasolina sense plom de 95 octans i la gasolina sense plom de 98 octans augmenten un 8,1% i un 7,8%, respectivament. Finalment, el gasoil de calefacció domicili i el gasoil de calefacció botiga han augmentat un 23,1% i un 24,7%, respectivament.
Finalment, i pel que fa la comparació dels preus mitjans dels darrers dotze mesos amb el mateix període anterior, el gasoil de locomoció i el gasoil de locomoció millorat han augmentat un 7,3% i un 7%, respectivament. D’altra banda, tant la gasolina sense plom de 95 octans com la gasolina sense plom de 98 octans han augmentat un 1,4% i un 1,3%, respectivament. Finalment, el gasoil de calefacció domicili i el gasoil de calefacció botiga han augmentat un 10,1% i un 10,8%, respectivament.