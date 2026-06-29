Espanya recupera el 21% de l’IVA dels carburants i elimina progressivament les bonificacions fins a l’octubre

Espanya ha aprovat aquest dilluns el decret que prorroga bona part de les mesures fiscals activades al març per pal·liar els efectes de la crisi a l’Orient Mitjà, però ho fa introduint una retirada progressiva de les ajudes a les llars per a la compra de carburants. Una mesura que, cal recordar, pot tenir incidència directa sobre Andorra, especialment pel que fa al diferencial de preus amb el país veí del sud, en un context en què la recuperació del 21% de l’IVA i la reducció gradual de les bonificacions podrien encarir el preu dels combustibles a Espanya.
Així, el decret recupera el tipus general de l’IVA, però manté durant tres mesos una rebaixa de l’impost especial sobre els carburants. Aquesta reducció serà de 15 cèntims per litre al juliol, de 10 cèntims a l’agost i de cinc cèntims al setembre, abans de desaparèixer definitivament a l’octubre. El text també incorpora una clàusula automàtica de reactivació que permetria recuperar l’ajuda íntegra si els preus internacionals del petroli i del gas tornessin a augmentar de manera significativa.
Es manté durant tres mesos una rebaixa de l’impost especial sobre els carburants: de 15 cèntims per litre al juliol, de 10 cèntims a l’agost i de cinc cèntims al setembre
Aquesta retirada gradual de les ajudes pot ampliar la diferència de preus entre Espanya i Andorra, especialment a les zones frontereres. En funció de l’evolució dels mercats internacionals i de les tarifes que apliquin les estacions de servei, l’encariment dels carburants al país veí podria afavorir que alguns conductors tornin a optar per repostar al Principat. En aquest sentit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja havia avançat que el seu executiu mobilitzaria “tots els recursos de l’Estat durant tant de temps com sigui necessari” per evitar que famílies i autònoms quedessin desprotegits davant l’impacte de la crisi energètica.
Així, el conjunt de mesures incloses en el nou decret suposarà un suport fiscal de 1.825 milions d’euros durant el 2026. A aquesta quantitat s’hi afegeix una menor recaptació de 2.700 milions entre el 2027 i el 2028 derivada de la reducció progressiva de l’impost sobre la producció elèctrica. Tot i la retirada gradual de les ajudes generals a les llars, el decret manté la bonificació de 20 cèntims per litre per als professionals de l’agricultura i el transport, així com les ajudes directes destinades als sectors agrari, del transport i de la pesca. A més, la norma incorpora una partida de 165 milions per a la compra de fertilitzants, que se suma als 500 milions ja mobilitzats.
Tot i la retirada gradual de les ajudes generals a les llars, el decret manté la bonificació de 20 cèntims per litre per als professionals de l’agricultura i el transport
El text també preveu l’eliminació progressiva de l’impost sobre la producció d’energia elèctrica. El gravamen quedarà reduït al 5% durant els dos trimestres restants del 2026, baixarà al 2,5% el 2027 i desapareixerà definitivament el 2028. En aquest sentit, i una vegada aprovat pel Consell de Ministres espanyol, el decret es publicarà al Butlletí Oficial de l’Estat. Posteriorment, l’ens governamental disposarà d’un termini de 30 dies per sotmetre’l a la convalidació del Congrés dels Diputats.