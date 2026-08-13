Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Una benzinera del país. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
  • Economia
Encariment interanual

Espanya recuperarà la rebaixa de 20 cèntims per litre de gasoil a partir del setembre davant l’escalada dels preus

La mesura impulsada pel Govern espanyol s’activa després que el dièsel s’hagi encarit un 15,7% interanual al juliol i la inflació hagi escalat al 3,5%

El Govern espanyol recuperarà a partir de l’1 de setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre de gasoil després de l’increment registrat en el preu d’aquest combustible durant els darrers mesos. La mesura s’activarà automàticament després que les dades de l’Índex de Preus de Consum (IPC) publicades aquest dijous per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) hagin situat l’encariment interanual del dièsel en un 15,7% durant el mes de juliol.

La decisió arriba després que la inflació espanyola hagi augmentat tres dècimes durant el juliol fins a situar-se en el 3,5% interanual, la taxa més elevada des del juny del 2024. Segons les dades de l’INE, aquest comportament ha estat impulsat principalment per l’encariment dels combustibles i de l’electricitat, amb el gasoil registrant una de les pujades més destacades. Davant d’aquest escenari, l’Executiu espanyol activarà la clàusula prevista en el decret d’hidrocarburs, de manera que els conductors tornaran a beneficiar-se de la rebaixa de 20 cèntims per litre de gasoil des de l’1 de setembre.

El Govern espera tenir «aviat» el reglament de mesures per fer front a l’increment dels preus dels carburants

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
El preu de les importacions al maig s’eleva gairebé un 4,5% mentre les exportacions cauen enguany un 20%
Casal treu ferro al petit augment del malbaratament alimentari el darrer any i reivindica la tasca de sensibilització
La importació de carburants decau en tots els seus vessants més d’un 3% al juliol amb prop de 12 milions de litres

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Economia
El preu de les importacions al maig s’eleva gairebé un 4,5% mentre les exportacions cauen enguany un 20%
  • Economia, Societat
Casal treu ferro al petit augment del malbaratament alimentari el darrer any i reivindica la tasca de sensibilització
  • Economia
La importació de carburants decau en tots els seus vessants més d’un 3% al juliol amb prop de 12 milions de litres
Entrevistes destacades
Pere Betriu
President d’Unió Laurediana
Cerni Cairat
Cònsol major de Sant Julià de Lòria
Jordi Torres
Ministre de Turisme i Comerç

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu