Espanya recuperarà la rebaixa de 20 cèntims per litre de gasoil a partir del setembre davant l’escalada dels preus

El Govern espanyol recuperarà a partir de l’1 de setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre de gasoil després de l’increment registrat en el preu d’aquest combustible durant els darrers mesos. La mesura s’activarà automàticament després que les dades de l’Índex de Preus de Consum (IPC) publicades aquest dijous per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) hagin situat l’encariment interanual del dièsel en un 15,7% durant el mes de juliol.
La decisió arriba després que la inflació espanyola hagi augmentat tres dècimes durant el juliol fins a situar-se en el 3,5% interanual, la taxa més elevada des del juny del 2024. Segons les dades de l’INE, aquest comportament ha estat impulsat principalment per l’encariment dels combustibles i de l’electricitat, amb el gasoil registrant una de les pujades més destacades. Davant d’aquest escenari, l’Executiu espanyol activarà la clàusula prevista en el decret d’hidrocarburs, de manera que els conductors tornaran a beneficiar-se de la rebaixa de 20 cèntims per litre de gasoil des de l’1 de setembre.