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El Periòdic d'Andorra
  • Economia
Pal·liar l'encariment

Els carburants s’abaratiran amb descomptes de 15 cèntims en la gasolina i 10 en el gasoil a partir de dimecres

L'Executiu retornarà l'impost especial sobre els hidrocarburs mentre les distribuïdores del país aplicaran una rebaixa addicional al preu final

La gasolina es rebaixarà en 15 cèntims per litre i el gasoil en 10 a partir del 15 de juliol si el Consell General aprova dimarts (tot fa pensar que sí) el projecte de llei de mesures temporals que el Govern ha tramitat aquest divendres per la via d’extrema urgència i necessitat. La iniciativa, que tindrà vigència fins al 30 de setembre, busca alleugerir l’impacte que l’encariment dels hidrocarburs continua tenint sobre les famílies i les empreses arran de la crisi a l’Orient Mitjà.

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La reducció del preu serà assumida de manera compartida entre l’Executiu i les empreses importadores i distribuïdores de carburants. D’una banda, el Govern retornarà l’impost especial sobre els hidrocarburs comercialitzats durant aquests tres mesos. De l’altra, les distribuïdores aplicaran un descompte addicional sobre el preu de venda al públic. La rebaixa prevista per al juliol s’anirà modulant durant els mesos d’agost i setembre fins a desaparèixer l’1 d’octubre, quan els preus tornaran al nivell que resulti de l’evolució del mercat sense l’aplicació d’aquestes mesures excepcionals.

Segons defensa l’Executiu, des de l’inici del conflicte a l’Orient Mitjà els carburants no han recuperat la competitivitat comercial que tenien el març, una situació que continua repercutint tant en el poder adquisitiu de la ciutadania com en els costos que assumeixen les empreses. Per aquest motiu, el ministre de Finances, Ramon Lladós, ha optat per la tramitació urgent del projecte amb la voluntat que els descomptes puguin començar a aplicar-se l’endemà de la seva aprovació parlamentària.

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