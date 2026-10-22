El nombre d’establiments actius al país incrementa un 2% i arriba a superar els 14.400 durant el tercer trimestre

El tercer trimestre de l’any ha tancat amb 14.471 establiments actius inscrits al Registre de comerç i indústria, una xifra que representa un augment del 2% respecte el trimestre anterior, quan hi havia registrats 282 establiments menys, uns 14.187 inscrits. Segons el sector d’activitat econòmica, els que més destaquen són els establiments dedicats a les activitats professionals, científiques i tècniques amb uns 3.633 establiments, seguits del comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes amb 3.362 establiments i informació i comunicacions amb 1.474 establiments.
Així doncs, si es posa la mirada en el territori es pot detectar que el 65,4% es concentren a Andorra la Vella, Escaldes Engordany i la Massana, precisament en aquest ordre. Per la seva banda, la parròquia d’Ordino ha registrat l’increment trimestral més elevat, un 3,8%, en un context en què totes les parròquies presenten augments.
La parròquia d’Ordino registra l’increment trimestral més elevat, un 3,8%, en un context en què totes les parròquies presenten augments
L’augment registrat el tercer trimestre d’aquest 2026 s’explica pel balanç positiu en la creació neta d’establiments (284 més), resultat de la diferència entre les altes i les baixes. En aquest període s’han inscrit 443 nous establiments, mentre que s’han registrat 159 baixes. En detall, els sectors que més han contribuït a aquest augment han estat les activitats professionals, científiques i tècniques, amb 117 establiments nets, i la informació i comunicacions amb 74 establiments nets.
En canvi, els sectors que han registrat una caiguda han estat indústries manufactureres amb tres establiments menys, seguit d’hostaleria i les activitats financeres i d’assegurances, ambdós amb un balanç net de dos establiments menys.
Si es compara amb el trimestre anterior, quan es van registrar 371 altes, es produeix un creixement significatiu del ritme de creació d’establiments durant el tercer trimestre del 2026, amb un augment del 19,4% (72 més). Respecte a les a les baixes, les 159 registrades són inferiors a les del trimestre anterior quan van ser 212, la qual cosa suposa una caiguda de 53 establiments i una variació trimestral negativa del 25%.