El segon trimestre de l’any tanca amb 14.187 establiments actius, un augment de l’1,1% respecte a l’anterior trimestre

El segon trimestre de l’any es tanca amb un total de 14.187 establiments actius inscrits al Registre de Comerç i Indústria, uns 159 més que els que es van registrar a finals del passat trimestre (uns 14.028), xifres que indiquen un augment de l’1,1%. En detall, segons els sectors d’activitat econòmica, el que més destaca són els establiments dels sectors científic i tècnic, uns 3.516, i són seguits de prop pel comerç a l’engròs i al detall. Finalment, l’últim sector destacat és el d’informació i comunicacions amb 1.400 establiments.
Per altra banda, els sectors que més han contribuït a l’augment del segon trimestre han estat les activitats professionals, científiques i tècniques, amb un total de 86 establiments nets, i la informació i comunicacions, amb 27 establiments. L’únic sector que ha registrat una creació neta negativa ha estat el subministrament d’aigua, ja que activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació ha destacat pel seu balanç net d’un establiment menys. Pel que fa a la ubicació, el 65,2% d’aquests negocis es troben a les parròquies d’Andorra la Vella, la Massana i Escaldes-Engordany, sent aquesta última la que ha registrat l’increment trimestral més elevat (1,7% més).
Aquest augment que ha registrat el segon trimestre és a causa del balanç positiu entre les altes i les baixes d’establiments. En aquest període s’han inscrit 371 nous establiments, mentre que s’han registrat unes 212 baixes fent un balanç final de 159 més. El trimestre anterior va registrar 238 altes, però 261 baixes, la qual cosa va suposar una reducció de 49 establiments i una variació trimestral negativa del 18,8%. Així doncs, comparativament, el segon trimestre presenta un increment significatiu del ritme de creació d’establiments amb una variació trimestral positiva del 55,9% (133 establiments).