Dinamitzar l'ambient del barri

Una trentena de parades ompliran el Centre Històric en la desena edició del Mercat de la Vall

La cita arrenca el 3 de maig amb la incorporació dels comerços del barri, exhibicions d’artistes locals i noves activitats infantils a la placeta Monjó

El Mercat de la Vall tornarà el proper dissabte, 3 de maig, entre les 11.00 i les 20.00 hores, al Centre Històric d’Andorra la Vella per celebrar la seva desena edició. La mostra d’artesania creativa, art i productes agroalimentaris comptarà amb una trentena de parades que ompliran els carrers del barri cada primer dissabte de mes fins al mes d’octubre.

Com a novetat, enguany comerços del Centre Històric participaran també en cada jornada del mercat traient part de les seves botigues al carrer, amb l’objectiu de contribuir a dinamitzar l’ambient del barri. A més, els visitants podran gaudir d’exhibicions d’artistes i creadors locals, una iniciativa que busca promoure les seves activitats i donar més visibilitat al talent del país.

Pel que fa al Mercat de la Vall Menuts, que fins ara se celebrava als jardins de Casa de la Vall, aquest any es traslladarà a la placeta Monjó a causa de les obres de remodelació. Els infants podran jugar a fer de paradistes entre les 12.00 i les 20.00 hores i, com a novetat, també disposaran de jocs de fusta per ampliar l’oferta d’activitats lúdiques.

El calendari del Mercat de la Vall d’aquest 2025 preveu la celebració de la mostra el 3 de maig, el 7 de juny, el 5 de juliol i, coincidint amb la Festa Major, el 2 i 3 d’agost, amb un horari especial fins a les 23 hores. Posteriorment, els paradistes tornaran al Centre Històric el 6 de setembre i el mercat tancarà l’edició d’enguany el 4 d’octubre.

El Mercat de la Vall se celebra per desè any consecutiu amb la voluntat d’oferir un atractiu afegit al Centre Històric d’Andorra la Vella i, alhora, donar a conèixer l’activitat dels productors, artistes i artesans del país. La iniciativa està organitzada per l’àrea de Promoció Turística i Comercial del Comú d’Andorra la Vella, amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants del Centre Històric, els Productors Agrícoles i Artesans d’Andorra i l’Associació de Creadors Plàstics La Xarranca.