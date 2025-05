31a edició

Una Andoflora renovada posa en valor la comunitat amb el vincle entre flor, muntanya i sostenibilitat

L’esdeveniment, que enguany s'amplia a set dies gaudirà de novetats, retrà homenatge a Antoni Garrallà, figura clau en la creació de la fira

La Massana acollirà, a partir del dilluns 19 de maig, la 31a edició d’Andoflora, que enguany arriba amb importants novetats. Una de les més destacades és el canvi d’ubicació del tret de sortida, que per primera vegada tindrà lloc a la plaça de l’Església, amb una actuació de dansa i una ruta interpretativa floral. “Aquest any tenim moltes novetats, primer de tot aquest lloc on estem avui, la plaça de l’Església, ja que és el primer cop que fem la presentació en aquest espai”, ha destacat la consellera de Turisme, Mònica Solé.

Respecte a les novetats com la deslocalització de les activitats, amb actes programats en diferents punts de la parròquia, la consellera de Dinamització, Elisabet Rosell, ha destacat la importància d’implicar tot el territori: “Donem molta importància a la sostenibilitat i a la deslocalització, que volem considerar que la fira forma part de tota la parròquia, no només del centre”.

A més del canvi d’ubicació de la presentació, l’edició d’enguany s’estendrà durant tota una setmana, en lloc dels tradicionals tres dies, i culminarà divendres amb la inauguració del nou espai del mercat, que es trasllada de la plaça de les Fontetes al Prat Gran. Aquest canvi vol dotar l’esdeveniment d’un entorn més verd i en sintonia amb l’eix central del festival: “flor, muntanya i sostenibilitat”.

La programació, centrada en tres eixos —flor, muntanya i sostenibilitat—, inclourà activitats cada dia de la setmana, pensades per a públics diversos i amb l’objectiu de fomentar el vincle amb la natura.

Amb aquest nou format, Andoflora fa una passa endavant i deixa enrere la concepció de simple mercat per convertir-se en un veritable festival. Segons Solé, “ara volem fer un pas endavant per renovar i impulsar aquest esdeveniment, ubicant-lo en un espai amb molta més vegetació que ens permetrà connectar millor amb els salons actuals d’Andoflora, amb un mercat de plantes i flors més participatiu i amb un programa d’activitats molt variat”.

L’edició també recordarà la figura d’Antoni Garrallà, excònsol major de la Massana i impulsor d’Andoflora, a qui es va retre homenatge en anteriors edicions de la festivitat. “Aquest any encara amb més motiu el tindrem en compte i present en tot moment, perquè sense ell aquesta fira avui dia no existiria”, ha afirmat Solé.

Finalment, les activitats més destacades hi ha una jornada de neteja popular del riu a Arinsal, iniciativa sorgida de la mateixa ciutadania. “Ens feia molt interessant i molt diferent”, ha comentat Rosell. A més, ha celebrat l’augment de participació en aquesta edició: “Estic molt contenta perquè s’ha augmentat molt el nombre d’estands. Estarem al voltant de 28 i crec que això, de cara a la dinamització i a la producció, és perfecte”.