Tradició

Un batec que dansa: l’Esbart Santa Anna celebra el seu 75è aniversari omplint la Sala Prat del Roure a Escaldes

L’acte va comptar amb moments tan especials com la reedició del ball del Dia de Santa Anna adaptat a l'escenari o el ball de 'Les 7 parròquies'

La Sala Prat del Roure d’Escaldes-Engordany es va omplir aquest dissabte al vespre de dansa i tradició amb la celebració del festival ‘Un batec que dansa’, organitzat per l’Esbart Santa Anna per commemorar el seu 75è aniversari. L’acte va comptar amb moments tan especials com la reedició del ball del Dia de Santa Anna —adaptat per primer cop per ser representat sobre escenari— o el ball de ‘Les 7 parròquies’, un clàssic del repertori de l’esbart que simbolitza la unió del país i l’arrelament a la parròquia escaldenca.

Una altra de les novetats destacades va ser la lectura d’un poema escrit i recitat per Anna Garcia, així com la projecció d’una càpsula audiovisual on van aparèixer diferents membres de l’esbart dansant en diversos punts de la parròquia. En total, l’Esbart Santa Anna compta amb uns 120 membres, entre dansaires, membres de la junta i col·laboradors que s’ocupen del vestuari i altres detalls que permeten que l’entitat continuï endavant.