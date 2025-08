Teatre popular i patrimoni local

‘Turistes i banyistes’ omple totes les funcions i reuneix més de 150 espectadors en la seva vuitena edició

Els organitzadors destaquen l’acollida del públic i agraeixen el suport institucional a les visites teatralitzades sobre la història parroquial

L’espectacle teatral ‘Turistes i banyistes’ ha tancat la seva vuitena edició amb un ple en totes les funcions programades aquest cap de setmana a Escaldes-Engordany. Segons ha informat el director de l’Escola Animal, Juanma Casero, “hem fet sis passis entre dissabte i diumenge i hem tingut més de 150 espectadors”. L’esdeveniment ha comptat amb la participació de l’Escola Animal de Teatre i cinc grallers i tabalers dels Castellers d’Andorra.

Casero també ha apuntalat la gran implicació de totes les persones que han fet possible la iniciativa: “Estem molt contents del resultat, de la participació d’actors i actrius i voluntaris; sumem més de 35 participants, repartits en 10 escenes”.

L’obra, que es consolida any rere any, té com a eix principal la vinculació d’Escaldes-Engordany amb l’aigua, a través d’escenes que il·lustren costums, anècdotes i curiositats dels carrers de la parròquia. Segons alguns participants, l’experiència ha estat “molt divertida” i han assegurat que “hem gaudit molt” durant l’actuació.

Mercè, una de les participants, ha posat en valor aquest tipus de propostes: “Trobo molt interessant que es facin propostes com aquesta de visites teatralitzades, sobretot amb gent que no som professionals”. A més ha destacat la importància d’explicar fets reals, incidint en què “això connecta el públic amb la nostra història d’una manera molt especial”.

També ha detallat que “és una manera preciosa de preservar i transmetre el patrimoni cultural del nostre poble, d’Escaldes i Engordany”. Finalment, la direcció de l’espectacle ha valorat molt positivament l’acollida del públic i ha volgut agrair el suport del Comú d’Escaldes-Engordany a aquesta proposta de visites teatralitzades, que facilita el descobriment del patrimoni cultural local.