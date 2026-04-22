Pol Bartolomé debuta en la ficció amb ‘La font dels diamants’ i reivindica una narrativa “oberta a interpretacions”

Pol Bartolomé s’estrena en el gènere de la ficció amb ‘La font dels diamants’, una novel·la ambientada en un poble imaginari dels Pirineus fa cent anys. L’obra narra la història de tres joves que, en descobrir una antiga llegenda local, decideixen investigar-ne els secrets en un relat que posa el focus en la reflexió i la mirada introspectiva. “Potser el que té més valor no és tant la història en si, sinó les reflexions que fan tant el narrador com els seus companys”, explica l’autor, qui defensa una narrativa oberta a múltiples interpretacions segons el lector.
El projecte va començar fa quatre anys, en una etapa en què Bartolomé treballava a l’ambaixada d’Andorra davant les Nacions Unides a Nova York. Lluny del país, va iniciar l’escriptura sense la voluntat de publicar, sinó com un exercici personal. “Vaig començar a escriure les primeres pàgines no amb la intenció de fer un llibre, sinó amb la intenció de fer un exercici de reflexió”, recorda. Aquest procés, vinculat a la distància amb el seu entorn, li va permetre aprofundir en pensaments sobre el país i les arrels. Amb el temps, i treballant-hi principalment quan tenia temps, especialment els caps de setmana, el text va créixer fins a convertir-se en l’obra actual.
L’autor subratlla que tot el procés ha estat marcat per la llibertat creativa, sense pressions ni condicionants externs. “No tenia ni un permís marcat ni l’obligació de publicar res”, assegura, tot afegint que ha conduït la història “cap on venia de gust”. En aquest sentit, destaca que es tracta d’un exercici que requereix “molta reflexió i molt treball personal”, i que el més important és gaudir del camí més que no pas del resultat final.
Un dels elements centrals del llibre és el seu caràcter solidari. Els beneficis es destinen a Càritas, en el marc del programa ‘Jo com tu’, amb l’objectiu d’ajudar famílies amb dificultats per cobrir necessitats bàsiques. “Quan veus que la gent compra el llibre i pots ajudar a comprar menjar a famílies del país, és motiu d’estar orgullós”, afirma. El projecte ha comptat també amb la implicació de l’editorial, la qual ha facilitat la publicació per fer possible aquesta iniciativa.
A més, Bartolomé destaca que l’obra està pensada des de la seva pròpia experiència com a lector. “És un llibre que he escrit pensant que jo el llegiria”, apunta, tot i remarcar que, malgrat el seu caràcter reflexiu, la història és “digerible i accessible per a tothom”. Així, i amb aquesta publicació, l’autor fa un gir respecte al seu primer llibre, ‘Andorra i la qüestió europea’: “Aquell era un llibre més aviat acadèmic; aquest és el debut en el format de ficció”, explica. Tot i aquest canvi de registre, assegura que no té la voluntat de dedicar-se professionalment a l’escriptura, sinó de donar sortida a inquietuds creatives i impulsar projectes amb impacte social, combinant disciplines com la música i la literatura.