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  • Una de les escultures de grans dimensions de l’artista Antoinette Rozan. | Comú d'Escaldes-Engordany
El Periòdic d'Andorra
Exposició

L’avinguda Carlemany acull dues escultures d’Antoinette Rozan per apropar l’art contemporani a la ciutadania

Les obres, titulades FREE XXL i ubicades entre la plaça de l’Església i el carrer de la Unió, es podran veure des d’avui mateix i durant mig any

L’avinguda Carlemany es convertirà en l’escenari d’una exposició d’art contemporani a l’aire lliure amb la instal·lació de dues escultures monumentals de l’artista francesa Antoinette Rozan. Les obres, titulades FREE XXL i ubicades entre la plaça de l’Església i el carrer de la Unió, es podran veure des d’avui mateix i durant mig any amb l’objectiu d’apropar l’art contemporani a la ciutadania, transformant l’espai públic en un entorn cultural viu, accessible i integrat en el dia a dia de la parròquia.

Les dues escultures representen la llibertat de ser un mateix i conviden a la reflexió sobre el respecte, la comprensió i l’acceptació de les diferències. Tot i provenir del mateix motlle —com una metàfora de l’ADN humà—, les peces adopten postures i actituds diferents que les converteixen en úniques.

A través d’aquestes obres, Antoinette Rozan vol transmetre una mirada positiva sobre la diversitat humana i reivindicar l’art com una eina de connexió emocional i cohesió social. Les escultures, concebudes des del moviment i la lleugeresa, volen generar emoció i establir un diàleg entre l’espai urbà i les persones que hi transiten, convertint-se alhora en punts de referència visuals i simbòlics dins l’avinguda Carlemany.

Antoinette Rozan és una artista pluridisciplinària autodidacta amb més de vint anys de trajectòria. La seva obra gira entorn de conceptes com la llibertat, el moviment, el contrast i l’energia, elements que trasllada tant a les seves escultures com a les seves creacions en 2D i 3D. Les seves peces, elaborades amb materials com el bronze, la resina, el metall o la tinta xinesa, busquen transmetre emocions i generar una connexió directa amb l’espectador. Al llarg de la seva carrera ha exposat en museus, galeries, fires internacionals i espais públics d’Europa i Àsia, consolidant-se com una artista reconeguda en l’àmbit de l’art contemporani internacional.

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