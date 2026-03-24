Orgue&nd programa onze actuacions amb artistes europeus i una aposta innovadora que transforma escenaris

El Festival Internacional Orgue&nd tornarà el 2026 amb una nova edició que oferirà onze concerts repartits al llarg de tot l’any i que girarà entorn d’un fil conductor inspirat en l’univers i les constel·lacions. El certamen, que arriba a la seva 27a edició, es consolida com una de les propostes culturals més destacades del país.
La programació combinarà diferents estils i formats amb la voluntat de connectar tradició i innovació. En aquest sentit,els orgues històrics del Principat compartiran protagonisme amb altres instruments menys habituals, com l’organetto medieval, i amb una de les grans novetats d’enguany: un orgue modular transportable que es podrà desplaçar i adaptar a diversos espais.
El festival s’estructura a través de diferents “constel·lacions” temàtiques que donen identitat a cada concert. Entre les propostes, hi ha actuacions que exploren la vessant més espiritual de la música, d’altres que combinen l’orgue amb instruments com la flauta o la trompa, i espectacles que evoquen paisatges sonors vinculats al cel i a la natura.
El certamen inclou una estrena singular i commemora Meritxell amb espectacles immersius que fusionen disciplines artístiques i tecnologies visuals
Durant els mesos d’estiu, el certamen comptarà amb la participació d’intèrprets de prestigi internacional, així com amb formacions que experimenten amb diversos teclats i sonoritats. A la tardor i l’hivern, la programació mantindrà aquest esperit innovador amb projectes que recuperen repertoris antics i altres que aposten per la creació contemporània.
Un dels moments destacats serà la commemoració dels 50 anys del nou Santuari de Meritxell, que acollirà dues propostes especials amb formats escènics que fusionen música, imatge i altres disciplines artístiques. Així, el festival reunirà músics procedents de diversos països europeus, fet que reforça la seva dimensió internacional i la seva capacitat d’atraure talent divers. A més, totes les actuacions seran d’accés gratuït, amb aportació voluntària per part del públic.