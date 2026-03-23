  • La titular de la cartera ministerial de Cultura, Mònica Bonell. | Marvin Arquíñigo
L’Executiu destina 30.000 euros el 2026 per abaratir el cinema en català a 4 euros i fomentar l’ús de la llengua

Enguany està previst destinar-hi una partida inferior a la de l’exercici anterior, ja que no es va esgotar la partida prevista de 37.500 euros

En el marc del conveni que va signar el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports amb Cinemes Illa Carlemany el 2023, el Govern ha aprovat el compromís de despesa de 30.000 euros per al 2026 per subvencionar el preu de l’entrada per a les pel·lícules en versió original en català, doblada o subtitulada en català, de manera que costi quatre euros als espectadors i el Govern aporti la diferència de preu respecte de l’habitual. Enguany està previst destinar-hi una partida inferior a la de l’exercici anterior, ja que no es va arribar a esgotar la partida prevista de 37.500 euros.

L’any passat es van estrenar 21 pel·lícules en versió original, doblada o subtitulada en català i es van assolir 5.517 espectadors en aquests films. El nombre d’espectadors de pel·lícules en la llengua oficial va ser inferior al del 2024, i aquesta tendència és la mateixa que experimenten les pel·lícules projectades en llengua no catalana.

Els títols estrenats van ser: ‘Wolfgang’; ‘Boris Skossyreff, l’estafador que va ser rei’; ‘Una pel·lícula de Minecraft’; ‘Mar i cel’; ‘Super Charlie’; ‘Com ensinistrar un drac’; ‘Paddington’; ‘Pare nostre’; ‘Super Wings’; ‘Avatar: foc i cendra’; ‘Elio’; ‘Bambi: una vida al bosc’; ‘Jurassic World’; ‘Bob Esponja’; ‘Rei de reis’; ‘Els barrufets’; ‘La terra negra’; ‘Olívia i el terratrèmol invisible’; ‘Salvatges’; ‘El col·legi dels animals fantàstics’, i ‘Hanna i els nadals oblidats’.

