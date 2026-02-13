Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L'esbart durant la penjada del Carnestoltes. | ANA / M.R.
Agències
  • Cultura
Tradició malgrat el mal temps

Ordino manté la penjada del Carnestoltes tot i el temps, que obliga a suspendre les rues infantils al matí

La plaça Major es torna l’epicentre de la primera jornada de Carnaval amb pregó, ball i una xocolatada popular per a tots els assistents

Tot i que el mal temps ha obligat aquest divendres al matí a suspendre les rues infantils arreu del país, Ordino ha mantingut els actes centrals de la tarda i ha donat el tret de sortida al Carnaval amb la tradicional penjada del Carnestoltes. La plaça Major ha estat, un any més, l’epicentre d’una celebració que combina tradició i disbauxa.

La jornada ha arrencat amb la incertesa provocada per la meteorologia, que ha impedit la celebració de la rua dels col·legis pels carrers de la parròquia. Tot i això, a partir de les 17.00 hores, el públic s’ha aplegat a la plaça Major per viure la penjada del Carnestoltes, que ha anat seguida de la lectura del pregó, el ball i la festa amb l’actuació de Manel Soriano, que ha culminat amb una xocolatada popular. En l’acte hi han participat l’Esbart Valls del Nord, el Punt Jove d’Ordino i els grallers i tabalers dels Castellers d’Andorra, que han aportat el toc d’ambient festiu que caracteritza el Carnaval ordinenc.

La meteorologia obliga a suspendre les rues escolars, però no frena l’inici del Carnaval ordinenc

Els actes continuaran dilluns 16 de febrer amb un dels moments més esperats: la representació dels Contrabandistes, a la plaça Major. Una trentena d’actors de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, amb la col·laboració de l’Esbart i la Coral Casamanya, donaran vida a aquesta història que gira al voltant d’un grup de forans que arriben a Ordino i són confosos per contrabandistes. A la trama, com és habitual, s’hi intercalaran referències a l’actualitat. En acabar, el comú repartirà brou calent entre els assistents. La mateixa tarda també tindrà lloc el ball infantil de disfresses, amb xocolatada i coca pels més petits.

El Carnaval es clourà dimecres 18 de febrer amb el taller gratuït i obert a totes les edats ‘Per Carnaval posa’t el millor somriure‘, a La Capsa, espais de creació. Al vespre, la plaça Major acollirà la lectura del testament del rei Carnestoltes per part del notari de les Valls d’Ordino i la posterior cremada, amb el seguici fúnebre amb ploraneres i la presència dels grallers i tabalers dels Castellers d’Andorra. La jornada acabarà amb la tradicional sardinada popular, a un preu de tres euros.

El Ball de l’Ossa incorpora una nova obertura a l’espectacle i concentra les novetats del Carnaval d’Encamp

Llegir
